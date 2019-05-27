Под Курском перевернулся ВАЗ

СЕГОДНЯ 11:37 2019-05-27T11:37:59+03:00

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26 мая примерно в шесть часов вечера 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 ехал по автодороге М2 «Крым» со стороны Белгорода в сторону Курска. На 585 километре трассы машина перевернулась в кювет.

Водитель получил ранение. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU