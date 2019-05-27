140 млн рублей получат муниципалитеты Курской области
Муниципалитеты Курской области получат дополнительное финансирование для благоустройства общественных территорий. На эти цели из областного бюджета по распоряжению Романа Старовойта будет направлено 140 млн рублей в виде субсидии.
Потратить средства можно будет на ремонт фасадов зданий, благоустройство прилегающих к ремонтируемым зданиям территорий, а также центральных улиц, пешеходных дорожек и освещения, не входящих в элементы обустройства автомобильных дорог общего пользования, а также создание малых архитектурных форм.
Заявки на субсидию муниципалитеты должны подать до конца мая. К реализации будет допущено 28 проектов. Одним из условий отбора является софинансирование из местного бюджета. Работы по благоустройству планируется провести в течение 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU