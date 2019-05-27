140 млн рублей получат муниципалитеты Курской области

СЕГОДНЯ 11:04 2019-05-27T11:04:51+03:00

Работы по благоустройству планируется провести в течение 2019 года Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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Муниципалитеты Курской области получат дополнительное финансирование для благоустройства общественных территорий. На эти цели из областного бюджета по распоряжению Романа Старовойта будет направлено 140 млн рублей в виде субсидии.

Потратить средства можно будет на ремонт фасадов зданий, благоустройство прилегающих к ремонтируемым зданиям территорий, а также центральных улиц, пешеходных дорожек и освещения, не входящих в элементы обустройства автомобильных дорог общего пользования, а также создание малых архитектурных форм.

Заявки на субсидию муниципалитеты должны подать до конца мая. К реализации будет допущено 28 проектов. Одним из условий отбора является софинансирование из местного бюджета. Работы по благоустройству планируется провести в течение 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU