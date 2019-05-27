2019-05-27T10:31:48+03:00
Общество

В ЖД округе Курска отключили горячую воду

Специалисты «Квадры» начали испытания теплосетей
Яна ШЕЛЕСТ
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Энергетики просят курян с пониманием отнестись к временным неудобствамЭнергетики просят курян с пониманием отнестись к временным неудобствам
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27 мая специалисты «Квадры» приступили к гидравлическим испытаниям тепловых сетей, подключенных от котельной 113 квартала. Опрессовка продлится до 31 мая. Специалисты проверят тепловые сети на прочность и плотность, а также выполнят текущие ремонты трубопроводов.

На это время испытаний будет прекращена подача горячей воды потребителям по улицам Маяковского, Островского, Дубровинского, Октябрьская, Театральная, Интернациональная, Бутко, Западный парк и 2-я Новоселовка.

Энергетики просят курян с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать необходимые меры предосторожности: не подходить к местам проведения земляных работ, надземным трубопроводам и тепловым камерам.

Справки по вопросам проведения гидравлических испытаний можно получить в диспетчерской службе компании по телефонам 39-48-68 и 58-01-84.

ИСТОЧНИК KP.RU

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