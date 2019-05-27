2019-05-27T10:11:30+03:00
Общество

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Процентные ставки снижаются с 25 мая 2019 года
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Снижение составит 0,6 п. п. на готовое жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, нецелевой кредит под залог недвижимости и 0,3 п. п. — на строящееся жилье и рефинансирование кредитов других банков.

Максимально выгодную ставку по ипотечному кредиту можно получить при покупке готовой квартиры на портале сервиса поиска и покупки недвижимости в ипотеку от Сбербанка «ДомКлик».

- Развитие системы ипотечного кредитования напрямую влияет на экономический рост страны и благосостояние ее населения. Мы уверены, что существенное снижение ставок по ипотечным кредитам в Сбербанке позволит нашим клиентам еще быстрее принимать решения по вопросам приобретения жилья на очень привлекательных условиях через сервисы Сбербанка и цифровую платформу "ДомКлик", - полагает Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф.

Базовая ставка на «Приобретение готового жилья» снижена с 11,4% до 10,8% годовых, при этом минимальная ставка с учетом дисконтов (для участников акции «Молодая семья», зарплатных проектов, при использовании сервиса электронной регистрации и по акции «Витрина») составит 9,6% годовых.

Базовая ставка на приобретение строящегося жилья снижена с 10,9% до 10,6%, для участников зарплатного проекта при использовании сервиса электронной регистрации — 10,2% годовых.

Минимальная ставка в рамках программы субсидирования с застройщиками составит 8,2% годовых.

Напомним, в Центральном Черноземье более половины всех ипотечных кредитов оформляется в Сбербанке. В 2018 году его доля на рынке региона составила 59%. В прошлом году Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк помог улучшить жилищные условия почти 41 тысяче семей.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
140 млн рублей получат муниципалитеты Курской области
Два округа Курска останутся без света
В ЖД округе Курска отключили горячую воду
В Глушковском районе восстановили движение транспорта
В Курске на Каширцева загорелся дом
В Курской области столкнулись три иномарки: есть пострадавшие
Более 600 участников собрал курский «Велодень»
В Курской области из-за сильного дождя обрушилась автодорога
СК возбудил уголовное дело после падения курского школьника из окна
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели детей на пруду в Курской области
Курское предприятие приостановили из-за загрязнения окружающей среды
Акция "КП": "Хочу домой!"
В Курске покажут кино под открытым небом
64 км дорог Курска покроют асфальтовой крошкой
В Курской области сотрудник военкомата погорел на взятке
Курский школьник, выпавший из окна, получил серьезные травмы
СК начал проверку по факту гибели детей на пруду в Курской области
В Курске в ДТП пострадал пятилетний ребенок
Курская водяная мельница сможет претендовать на президентский грант
В Курской области ожидаются ливни, грозы и град
В Курске приостановили деятельность текстильного предприятия
Под Курском насмерть разбился мотоциклист
В Курске под открытым небом покажут комедию