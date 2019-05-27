В Глушковском районе восстановили движение транспорта

СЕГОДНЯ 10:04 2019-05-27T10:05:26+03:00

Для ликвидации размыва потребовалось 25 самосвалов с песком и 6 самосвалов со щебнем

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Ранее «КП» сообщала, что 25 мая в Глушковском районе из-за обильных осадков обрушилась автодорога. Уровень воды в реке резко поднялся, водопропускная труда не выдержала, и землю размыло.

На место происшествия оперативно прибыли специалисты регионального ГУ МЧС, областного ГИБДД и Дорожного управления. Сециалисты организовали схему объезда места аварии. Рабочие приступили к восстановлению дорожного полотна.

26 мая к вечеру специалисты восстановили насыпь, устроили подстилающий слой из песка и щебня. Движение по дороге возобновилось, сообщили в администрации Курской области. До полного восстановления покрытия введено ограничение скоростного режима.

Для ликвидации размыва потребовалось 25 самосвалов с песком и 6 самосвалов со щебнем. Было задействовано семь единиц техники и 15 человек.

В Солнцевском районе области, где также произошли размывы земляного полотна, ведутся восстановительные работы. Движение ограничено в районе села Выползово.

ИСТОЧНИК KP.RU