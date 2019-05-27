В Курске на Каширцева загорелся дом

СЕГОДНЯ 09:15 2019-05-27T09:15:38+03:00

На чердаке огонь повредил кровлю и домовое имущество Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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26 мая примерно в 11:25 в Курске на улице Каширцева загорелся жилой дом. На место происшествия выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 5 города Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 11:34, ликвидировали полностью - в 11:36. На чердаке огонь повредил кровлю и домовое имущество.

В ликвидации пожара принимали частие 22 человека и семь единиц техники, в том числе от МЧС девять человек и четыре единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU