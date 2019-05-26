В Курской области столкнулись три иномарки: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 13:12 2019-05-26T13:12:04+03:00

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Авария случилась в Фатежском районе утром 26 мая. В 10:46 на номер «Службы спасения - 112» поступило сообщение о ДТП. По прибытии на место автоинспекторы и спасатели выяснили, что столкнулись три автомобиля: Daewoo Nexia, Chevrolet Captiva и Hyundai Accent. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курской области, двух пострадавших спасателям пришлось деблокировать. Насчет других водителей и пассажиров, получивших травмы, информация уточняется.

В очередной раз сотрудники ГИБДД и МЧС просят автовладельцев быть внимательными и осторожными на дороге. В случае любого ЧП всегда можно обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов. Также в регионе работает «телефон доверия» ГУ МЧС по Курской области – 51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU