Более 600 участников собрал курский «Велодень»

СЕГОДНЯ 13:01 2019-05-26T13:01:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Курске прошел «Велодень». Ежегодный праздник, который проводится с 2011-го, открылся на площади Советов экстрим-шоу 25 мая. В этом году он собрал более 600 участников, начиная с ребят дошкольного возраста. Для маленьких спортсменов в этом году прошла детская велогонка (до четырех лет) - в категории «Беговел». Также впервые для курян был организован «Велопарад» по центральным улицам.

Посетил мероприятие и глава региона Роман Старовойт и пообещал развить инфраструктуру для велосипедистов:

- У нас около тысячи молодых людей и девушек регулярно занимаются велосипедным спортом. Для нашей области это немного. В первую очередь я это связываю с отсутствием доступной инфраструктуры. Велосипед – технический вид спорта. Кроме самого велосипеда, необходимо иметь безопасные велодорожки, где можно было бы тренироваться, шоссе с хорошим покрытием. Пока мы не можем похвастаться такой инфраструктурой, но мы над этим работаем, - сообщил глава региона.

Также в участникам обратился Валерий Чаплыгин, победитель XXI Летних олимпийских игр 1976 года в Монреале в командной велогонке.

- Очень приятно видеть всех на железных конях, в седле. Особенно маленьких курян. Это наше будущее. А мы будем передавать свой опыт - как правильно крутить педали, - подытожил чемпион.

ИСТОЧНИК KP.RU