В Курской области из-за сильного дождя обрушилась автодорога

СЕГОДНЯ 12:44 2019-05-26T12:46:07+03:00

Уровень воды в реке резко поднялся, водопропускная труда не выдержала, и землю размыло

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В Глушковском районе из-за обильных осадков обрушилась автодорога. ЧП случилось 25 мая. Как сообщила пресс-служба администрации Курской области, на место происшествия оперативно прибыли специалисты регионального ГУ МЧС, областного ГИБДД и Дорожного управления.

фото: администрация Курской области.

По словам руководителя Дорожного управления Курской области Владимира Муравьева, из-за резкого повышения уровня воды в находящейся рядом реке, обрушилась водопроспускная труба, и было размыто земляное полотно.

Добавим, что специалисты организовали схему объезда места аварии, сейчас автомобилистам помогают спасатели. Дорожные службы уже приступили к восстановлению земляного полотна, работы будут вестись круглосуточно.

фото: администрация Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU