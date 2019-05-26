В Курской области из-за сильного дождя обрушилась автодорога
В Глушковском районе из-за обильных осадков обрушилась автодорога. ЧП случилось 25 мая. Как сообщила пресс-служба администрации Курской области, на место происшествия оперативно прибыли специалисты регионального ГУ МЧС, областного ГИБДД и Дорожного управления.
фото: администрация Курской области.
По словам руководителя Дорожного управления Курской области Владимира Муравьева, из-за резкого повышения уровня воды в находящейся рядом реке, обрушилась водопроспускная труба, и было размыто земляное полотно.
Добавим, что специалисты организовали схему объезда места аварии, сейчас автомобилистам помогают спасатели. Дорожные службы уже приступили к восстановлению земляного полотна, работы будут вестись круглосуточно.
фото: администрация Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU