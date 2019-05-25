2019-05-25T21:39:52+03:00
Происшествия

По факту падения школьника из окна в Курске завели уголовное дело

Педагогов обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей
Ольга ДАНИЛОВА
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Следователи считают, что виноваты педагогиСледователи считают, что виноваты педагогиФото: Из архива КП.
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Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами школы служебных обязанностей, в результате чего из окна выпал ребенок

СК завел уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью).

По версии следствия около 11 часов 23 мая ученик третьего класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 им. К.Д. Воробьева» Курска отпросился с урока физкультуры в туалет. Там мальчик забрался на подоконник открытого окна, не удержал равновесие и упал.

Ребенок получил тяжелые травмы туловища, перелом свода и основания черепа, закрытую черепно-мозговая травму, ушиб головного мозга средней степени тяжести.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 им. К.Д. Воробьева». Расследование уголовного дела продолжается, добавили в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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