В Курской области по факту гибели двух детей завели уголовное дело

25 Май 21:12 2019-05-25T21:12:29+03:00

Дети без присмотра бегали у опасного водоема Фото: Из архива КП.

6-летняя девочка случайно упала в водоем для сброса воды, а брат бросился ее спасать, но тоже погиб

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Рыльский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области по факту гибели в водоеме села Коренево Курской области 6-летней девочки и ее 9-летнего брата возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия около 16 часов 22 мая четверо маленьких детей без сопровождения взрослых приехали на велосипедах на пруд АО «Рыбхоз «Сеймский». Дети купались, бегали по бетонным плитам гидротехнического сооружения. Оступившись, девочка упала с плит в водоем для сброса воды, увидев это ее 9-летний брат прыгнул, чтобы ее спасти, но выбраться из воды им не удалось.

В ходе проведения поисковых работ в районе расположения гидротехнического сооружения – плотины со шлюзами для сброса воды, водолазы нашли и достали трупы детей.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также виновных лиц. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU