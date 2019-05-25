Курское предприятие приостановили из-за загрязнения окружающей среды

СЕГОДНЯ 11:51 2019-05-25T11:51:42+03:00

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Деятельность ООО «Экотекс» приостановлена по требованию Роспотребнадзора, сообщили в администрации региона.

Это связано с тем, что по результатам административного расследования на предприятии выявлен ряд нарушений.

Как сообщалось ранее, жители близлежащих домов жаловались на едкий дым от труб предприятия и были обеспокоены экологической обстановкой около их жилья. Для решения вопроса выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух в результате деятельности ООО «Экотекс» по инициативе департамента экологической безопасности и природопользования Курской области была создана рабочая группа.

Руководство предприятия планирует в ближайшее время установить дополнительную систему очистки выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также разработать и согласовать необходимую природоохранную документацию. До сегодняшнего дня этих документов не было.

Кроме того, в ближайшее время надзорные органы дополнительно проведут проверку на предмет выявления других источников загрязнения промзоны, а предприятие – в жилой застройке.

Материалы проведенного Роспотребнадзором административного расследования 22 мая 2019 года направлены в суд. Аналогичный иск в судебные инстанции по результатам проверки Росприроднадзора в ближайшее время планирует подать департамент экологической безопасности и природопользования Курской области.

- Мы действуем в интересах жителей, поэтому до устранения всех нарушений производство в работу запущено не будет. Однако надо учитывать, что инвестор готов к сотрудничеству и примет исчерпывающие меры для устранения замечаний, выданных надзорными органами. Мы работаем в тесном взаимодействии и с собственником, и с жителями. Уверен, что совместными усилиями мы урегулируем ситуацию в кратчайшие сроки, - подчеркнул заместитель губернатора Алексей Смирнов.

ИСТОЧНИК KP.RU