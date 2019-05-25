Акция "КП": "Хочу домой!"
Овчарка Герда - мученица из питомника... Ее предали дважды! Сначала она попала в руки службы отлова, потом к плодильщице, а после, измученным волченком с поломанным ухом несчастное животное вернули обратно в отлов, распродав ее щенков.
Гражданка решила пустить собаку "в дело" а потом она стала просто не нужна. Некогда жизнерадостная Гердушка теперь выглядит совершенно убитой... Такого предательства она точно не ожидала, уезжая в новый дом упитанной и здоровой собакой.
В ее глазах теперь нет ничего кроме боли. Герда возвращалась в свой вольер опустив голову и тяжело вздыхая, надежды у нее больше нет... Но мы все же еще верим, что найдется добрый человек, который подарит ей новую жизнь и по-настоящему полюбит, а не влюбиться в нее невозможно. Герда - умнейшая, послушная, легкообучаемая, шикарная собака, которая способна стать не только незаменимым другом, но и 100 % защитой для вашей семьи.
Собака стерилизована. Отдают только в ответственные руки.
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