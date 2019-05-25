В Курске покажут кино под открытым небом

СЕГОДНЯ 10:50 2019-05-25T10:50:52+03:00

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В это воскресенье, 26 мая, все желающие смогут посмотреть комедию «Домовой» под открытым небом в рамках проекта Курского областного киновидеофонда «Открытый экран».

В обычном и суетливом городе Москве есть необычный Дом, обросший сотнями тайн и загадок. В этом доме есть странная квартира, в которой еще надолго не задержался ни один жилец… И лишь тогда, когда в эту «милую» квартиру заезжает самостоятельная мама с очаровательной 8-летней дочерью Алиной, новые жильцы узнают, что жилплощадь их — непростая, а живет в ней самый настоящий Домовой. Только вот хранитель очага уже давно обиделся на весь род человеческий и сделает все вообразимые гадости, только бы остаться одному в злополучной квартире. Но всё меняется, когда Домовому бросает вызов злая колдунья…

Вход свободный!

Начало в 21:00

Площадь перед ТЦ «Манеж»

В случае сильного дождя показ пройдет в арт-пространстве «Луна» на 3 этаже ТЦ «Манеж».

ИСТОЧНИК KP.RU