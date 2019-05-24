64 км дорог Курска покроют асфальтовой крошкой

СЕГОДНЯ 18:23 2019-05-24T18:23:42+03:00

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Более 64 км дорог областного центра покроют асфальтовой крошкой. Она образуется после фрезерования верхнего слоя покрытия проезжей части при ремонте. Асфальтовую крошку направят на временное обустройство дорог, которые не имеют твердого покрытия. Используют его также муниципальные и областные предприятия для ремонта своих территорий, подъездных путей, отсыпки обочин дорог и т.п.

Перед началом ремонта в городской администрации соберут заявки от уличкомов, председателей СНТ и ГСК, организаций и предприятий. Затем создадут перечень адресов для бесплатной доставки крошки. В этом году в него вошло более 130 участков внутригородских дорог, территории 14 садовых товариществ, пять гаражно-строительных кооперативов, 15 организаций и предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU