2019-05-24T17:34:57+03:00
Происшествия

В Курской области сотрудник военкомата погорел на взятке

Мужчина брал деньги за освобождение от призыва на военную службу
Яна ШЕЛЕСТ
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Сумма незаконно полученных денежных средств составила свыше 600 тысяч рублейСумма незаконно полученных денежных средств составила свыше 600 тысяч рублейФото: Из архива "КП"
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Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курской области установили факт получения незаконного вознаграждения сотрудником военного комиссариата одного из районов области.

Мужчина с помощью посредников получал деньги за освобождение от призыва на военную службу с дальнейшим зачислением в запас и получением военных билетов. Установлено шесть подобных фактов. По предварительным данным, мужчина незаконно получил свыше 600 тысяч рублей.

По факту статьям о получении взятки и посредничестве в получении взятки возбудили уголовные дела. Сотрудниками правоохранительных органов проводят следственные действия и устанавливают лиц причастных к преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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