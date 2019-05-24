Курский школьник, выпавший из окна, получил серьезные травмы

СЕГОДНЯ 16:57 2019-05-24T16:58:42+03:00

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Как ранее сообщала «Комсомолка», 23 мая в 35-й школе города Курска произошла трагедия. Из окна второго этажа выпал третьеклассник. Мальчик получил тяжелые травмы, на скорой школьника увезли в областную больницу.

По факту ЧП Сеймский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета по Курской области начал проверку. Следователи установили, что во время урока физкультуры, оставшись без присмотра учителя, двое учеников третьего класса играли в подвижные игры.

Один из детей забежал в туалет и залез на подоконник открытого окна. Не удержав равновесие, ребенок упал с высоты второго этажа. Мальчик получил перелом основания черепа, закрытую черепно-мозговую травму, травму грудной клетки, множественные ссадины туловища. Состояние ребенка тяжелое, он находится реанимации.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Курской области в очередной раз предупреждает педагогов, родителей и родственников детей о необходимости постоянного визуального контроля за ними в момент их нахождения в помещениях с окнами.

ИСТОЧНИК KP.RU