Курская водяная мельница сможет претендовать на президентский грант

СЕГОДНЯ 15:01 2019-05-24T15:01:55+03:00

В 2013 году мельницу реставрировали, но муку она не мелет

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Водяная мельница, расположенная в селе Красниково Пристенского района, является памятником русского деревянного зодчества и единственной в Черноземье. 23 мая на уникальный объект приехал посмотреть Роман Старовойт.

В 2013 году мельницу реставрировали, но муку она не мелет. Для этого необходимо очистить близлежащий пруд и русло реки. Соответствующее поручение врио губернатора даст областному департаменту экологической безопасности.

«Дальнейшее развитие этого уникального объекта можно провести за счет президентского гранта в сумме до пяти милиионов рублей. Чтобы его получить, нужен проект, который комитет по культуре Курской области должен вовремя подготовить и подать», - отметил Роман Старовойт.

Для развития территории, прилегающей к водяной мельнице руководство Пристенского района попытается найти инвестора. В первую очередь для туристов нужна гостиница.

ИСТОЧНИК KP.RU