В Курской области ожидаются ливни, грозы и град

СЕГОДНЯ 14:46 2019-05-24T14:48:55+03:00

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В Курской области с 21.00 24 мая до вечера 25 мая ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью небольшие, местами умеренные кратковременные дожди, грозы. Утром и днем умеренные, местами небольшие кратковременные дожди. Местами ливни, грозы, град.

Ветер ночью переменных направлений 3-8 м/с, днем южной четверти 6-11, при грозах местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15 °С, днем 20-25 °С.

Спасатели напоминают жителям области о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

В случае беды нужно звонить в «Службу спасения» по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU