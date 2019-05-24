В Курске приостановили деятельность текстильного предприятия

СЕГОДНЯ 14:02 2019-05-24T14:02:19+03:00

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Деятельность ООО «Экотекс» приостановлена по требованию Роспотребнадзора. На предприятии выявили ряд нарушений, сообщили в Администрации Курской области.

Напомним, жители Сеймского округа жаловались на едкий дым от труб предприятия и были обеспокоены экологической обстановкой около их жилья. Для решения вопроса выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух в результате деятельности ООО «Экотекс» по инициативе департамента экологической безопасности и природопользования Курской области была создана рабочая группа.

Способы урегулирования ситуации обсудили сегодня на совещании, которое провел заместитель губернатора Алексей Смирнов. Руководство предприятия планирует в ближайшее время установить дополнительную систему очистки выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух, разработать и согласовать необходимую природоохранную документацию. До сегодняшнего дня подобные документы у них отсутствовали.

Материалы проведенного Роспотребнадзором административного расследования 22 мая 2019 года направлены в суд для рассмотрения, аналогичный иск в судебные инстанции по результатам проверки Росприроднадзора в ближайшее время планирует подать департамент экологической безопасности и природопользования Курской области.

«Мы действуем в интересах жителей, поэтому до устранения всех нарушений производство в работу запущено не будет. Однако надо учитывать, что инвестор готов к сотрудничеству и примет исчерпывающие меры для устранения замечаний, выданных надзорными органами. Мы работаем в тесном взаимодействии и с собственником, и с жителями. Уверен, что совместными усилиями мы урегулируем ситуацию в кратчайшие сроки», - подчеркнул заместитель губернатора Алексей Смирнов.

ИСТОЧНИК KP.RU