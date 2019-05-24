В Курской области фото личного состава райотдела полиции поместили на Доску Почета

СЕГОДНЯ 13:24 2019-05-24T13:24:01+03:00

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Администрация Горшеченского района уже несколько лет помещает на Доску Почета коллективы и сотрудников, которые добросовестно трудятся на благо людей. Такая форма общественного признания была широко распространена во времена Советского Союза, но не потеряла своей актуальности и сейчас.

Администрация старается поощрять трудовые династии, коллективы и отдельных работников, невзирая на ведомственную принадлежность и на сферу деятельности. Какой коллектив поощрить решает независимая комиссия.

Сотрудники органов внутренних дел района выполняет свою работу на высоком профессиональном уровне. Стражи порядка пользуются у земляков заслуженным уважением и доверием. Ежедневный и нелегкий труд полицейских получил общественное признание – фото всего личного состава райотдела полиции поместили на Доску Почета, которая находится на центральной площади поселка Горшечное.

ИСТОЧНИК KP.RU