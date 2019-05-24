В Курске под открытым небом покажут комедию
Показ состоится 26 мая в 21.00 перед «Манежем»
Приглашаются все желающие
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26 мая в 21.00 на площади перед торговым центром «Манеж» курянам покажут комедию «Домовой». Показ состоится в рамках проекта Курского областного киновидеофонда «Открытый экран».
В обычном и суетливом городе Москве есть необычный Дом, обросший сотнями тайн и загадок. В этом доме есть странная квартира, в которой еще надолго не задержался ни один жилец…
И лишь тогда, когда в эту «милую» квартиру заезжает самостоятельная мама с очаровательной восьмилетней дочерью Алиной, новые жильцы узнают, что жилплощадь их — непростая, а живет в ней самый настоящий Домовой.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU