В Курске под открытым небом покажут комедию

СЕГОДНЯ 11:35 2019-05-24T11:35:59+03:00

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26 мая в 21.00 на площади перед торговым центром «Манеж» курянам покажут комедию «Домовой». Показ состоится в рамках проекта Курского областного киновидеофонда «Открытый экран».

В обычном и суетливом городе Москве есть необычный Дом, обросший сотнями тайн и загадок. В этом доме есть странная квартира, в которой еще надолго не задержался ни один жилец…

И лишь тогда, когда в эту «милую» квартиру заезжает самостоятельная мама с очаровательной восьмилетней дочерью Алиной, новые жильцы узнают, что жилплощадь их — непростая, а живет в ней самый настоящий Домовой.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU