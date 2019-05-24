В Курске продолжается ремонт тепломагистрали на улице Дзержинского

СЕГОДНЯ 09:49 2019-05-24T09:49:42+03:00

В работах задействованы две ремонтные бригады и спецтехника филиала

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В Курске продолжается ремонт тепломагистрали по ул. Дзержинского – Павлуновского. Накануне рабочие демонтировали семиметровый участок ветхого трубопровода. Обследование соседних участков теплосети показало, что зону ремонта необходимо расширить.

— Сегодня мы дополнительно проведем земляные работы, чтобы увеличить ремонтный участок до 12 метров - это ещё больше, чем мы полагали даже вчера. Требуется заменить дополнительные участки, чтобы избежать повторных повреждений на этом месте. Проведение столь масштабных внеплановых работ станет серьезным подспорьем при подготовке сети к отопительному сезону, - отметил технический директор комплекса теплоснабжения Курского филиала «Квадры» Александр Варфоломеев.

В земляных и монтажных работах будут задействованы две ремонтные бригады и спецтехника филиала, включая экскаватор, манипулятор и мобильный ремонтно-технический комплекс. Проведение работ потребует еще достаточно времени.

Напомним, 22 мая в районе перекрестка улиц Дзержинского и Бочарова прорвало ветхий трубопровод. По улице потекла горячая вода. 28 домов и несколько соцобъектов по улицам Чернышевского, Павлуновского, Чехова, Дзержинского и Ломоносова отключили от горячего водоснабжения. Рабочие откачали воду и приступили к ремонту поврежденной теплосети.

ИСТОЧНИК KP.RU