2019-05-23T17:17:39+03:00
Происшествия

В Курской области будут судить педофила

Мужчина измывался над маленькими детьми
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Извращенца ждет срок в колонииИзвращенца ждет срок в колонииФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

СК передал в суд уголовное дело против 36-летнего жителя Суджанского района. Его обвиняют в по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера, совершенные против лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

По версии следствия 1 апреля по 31 мая 2018 года примерно в пять часов вечера пьяный мужчина изнасиловал 7-летнюю курянку.

Кроме того с 13 по 25 августа 2018 года примерно в пять часов вечера около дома в Суджанском районе изнасиловал пятилетнюю курянку. Также в августе прошлого года он снова изнасиловал пятилетнюю девочку возле ее дома.

О случившемся девочки через некоторое время рассказали своим близким.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк подвел итоги работы с АПК
Курянин попал под статью за взятку сотруднику ГИБДД
На отвалах и хвостохранилище МГОКа селятся диковинные птицы и растут орхидеи
Под Курском в пруду утонули двое маленьких детей
Курянка получила незаконных субсидий на 93 тысячи рублей
В Курске третьеклассник выпал из окна школы
В Курске построят новый аэровокзал
В курском детсаду родители "уволили" воспитателей
Курское предприятие не хотело отдавать работнику деньги при увольнении
В Курске открылась выставка "Славянские мотивы"
Курский студент победил во всероссийском конкурсе
В Курске открылась выставка «Славянские мотивы»
По Курску проедет «Трамвай-книгочей»
В Администрации Курской области произошли кадровые изменения
В Курске случайный знакомый украл у женщины телефон и украшения
На Курскую область надвигается непогода