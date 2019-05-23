В Курской области будут судить педофила

СЕГОДНЯ 17:17 2019-05-23T17:17:39+03:00

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СК передал в суд уголовное дело против 36-летнего жителя Суджанского района. Его обвиняют в по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера, совершенные против лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

По версии следствия 1 апреля по 31 мая 2018 года примерно в пять часов вечера пьяный мужчина изнасиловал 7-летнюю курянку.

Кроме того с 13 по 25 августа 2018 года примерно в пять часов вечера около дома в Суджанском районе изнасиловал пятилетнюю курянку. Также в августе прошлого года он снова изнасиловал пятилетнюю девочку возле ее дома.

О случившемся девочки через некоторое время рассказали своим близким.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU