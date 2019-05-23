Курянка получила незаконных субсидий на 93 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 13:40 2019-05-23T13:40:02+03:00

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Мировой судья судебного участка №2 Сеймского округа Курска вынес приговор по уголовному делу против 36-летней курянки.

Женщина, желая получить субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, два года обращалась в Комитет социальной защиты Курска, куда через Многофункциональный центр предоставляя заведомо ложные сведения о том, что не имеет работы. Фактически она работала бухгалтером в четырех организациях, где официально получала заработную плату.

Таким способом курянке удалось незаконно получить почти 93 тыс. рублей.

Суд дал ей семь месяцев ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU