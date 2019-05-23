2019-05-23T13:40:02+03:00
Происшествия

Курянка получила незаконных субсидий на 93 тысячи рублей

Суд ограничил ей свободу
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Суд ограничил женщине свободуСуд ограничил женщине свободуФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

Мировой судья судебного участка №2 Сеймского округа Курска вынес приговор по уголовному делу против 36-летней курянки.

Женщина, желая получить субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, два года обращалась в Комитет социальной защиты Курска, куда через Многофункциональный центр предоставляя заведомо ложные сведения о том, что не имеет работы. Фактически она работала бухгалтером в четырех организациях, где официально получала заработную плату.

Таким способом курянке удалось незаконно получить почти 93 тыс. рублей.

Суд дал ей семь месяцев ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24