Курянка получила незаконных субсидий на 93 тысячи рублей
Мировой судья судебного участка №2 Сеймского округа Курска вынес приговор по уголовному делу против 36-летней курянки.
Женщина, желая получить субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, два года обращалась в Комитет социальной защиты Курска, куда через Многофункциональный центр предоставляя заведомо ложные сведения о том, что не имеет работы. Фактически она работала бухгалтером в четырех организациях, где официально получала заработную плату.
Таким способом курянке удалось незаконно получить почти 93 тыс. рублей.
Суд дал ей семь месяцев ограничения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU