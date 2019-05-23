В Курске построят новый аэровокзал

СЕГОДНЯ 12:24 2019-05-23T12:24:14+03:00

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В Курске планируется строительство нового аэровокзального комплекса.

Строительство нового современного аэровокзального комплекса в городе будет способствовать развитию туристической отрасли, транспортной сферы, укреплению экономики региона и города, а также повысит качество предоставляемых пассажирам услуг, считают в администрации региона.

На сегодняшний день определена организация, которая уже к августу текущего года планирует разработать проект нового здания аэровокзального комплекса. Далее будет определен подрядчик по строительству. Этот проект должен быть реализован за счет инвестора, без выделения бюджетных средств Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU