В курском детсаду родители "уволили" воспитателей

СЕГОДНЯ 11:06 2019-05-23T11:06:59+03:00

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Заместитель губернатора Ирина Хмелевская провела родительское собрание в детском саду №18 Курска, рассказали в администрации региона.

Поводом послужил конфликт двух родителей с педагогический составом - семьи жаловались на грубое поведение воспитателей в отношении их детей. По этому случаю они обращались в правоохранительные органы, но в возбуждении уголовного дела им было отказано три раза. Воспитатели уже уволены из этого детского учреждения, но семьи намерены в очередной раз обратиться в прокуратуру, чтобы полностью лишить этих педагогов права работать с детьми.

Подавляющее большинство родителей отзываются о воспитателях только положительно, отметили в администрации.

Ирина Хмелевская, выслушав все стороны, подчеркнула, что законных оснований для того, чтобы лишить воспитателей такого права нет, поскольку правоохранительные органы не смогли доказать грубое обращение с детьми. Принимать другое решение, по ее словам, можно только после того, как будет вынесено очередное решение от правоохранителей.

ИСТОЧНИК KP.RU