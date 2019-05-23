Курское предприятие не хотело отдавать работнику деньги при увольнении

СЕГОДНЯ 10:52 2019-05-23T10:52:46+03:00

Курянин получил свои деньги через прокуратуру Фото: Из архива КП.

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В прокуратуру Медвенского района обратился житель поселка Медвенка по вопросу нарушения бывшим работодателем трудовых прав. Мужчину не хотели окончательно рассчитывать при увольнении.

По закону при прекращении трудового договора выплата всех сумм производится в день увольнения работника.

Мужчина работал в муниципальном бюджетном учреждении в должности ведущего инженера. Он был уволен с занимаемой должности в связи с сокращением штата организации с 5 апреля 2019 года. В день увольнения мужчина находился на рабочем месте. Однако заработная плата за март и пять дней апреля 2019 года, а также расчетные денежные средства в общей сумме 24 тысяч рублей выплачены не были. Повторные обращения в бухгалтерию учреждения результатов не дали, рассказали в ведомстве.

Прокурор Медвенского района возбудил против руководителя муниципального бюджетного учреждения дело об административном правонарушении по ст. 5.27 ч. 6 КоАП РФ.

Сейчас с работником произведен окончательный расчет.

ИСТОЧНИК KP.RU