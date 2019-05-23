2019-05-23T09:21:51+03:00
Звезды

В Курске открылась выставка "Славянские мотивы"

В экспозиции выставки предоставлено более 60 изделий
Ольга ДАНИЛОВА
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Выставка открыта до 21 июняВыставка открыта до 21 июняФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Центральной городской библиотеке Курска начала работать выставка «Славянские мотивы».

Организатор мероприятия - областной Дом народного творчества. В открытии приняли участие мастера декоративно-прикладного творчества Курска, обучающиеся школы №18, специалисты Курского областного Дома народного творчества и сотрудники библиотеки.

В экспозиции выставки предоставлено более 60 изделий, выполненных из лозы, глины, дерева, соломки, кожи, ткани и других материалов. Их авторами являются участники выставки-ярмарки «Город мастеров» XVII и XVIII межрегиональной универсальной оптово-розничной Курской Коренской ярмарки.

Выставка будет работать до 21 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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