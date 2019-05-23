В Курске открылась выставка "Славянские мотивы"
В Центральной городской библиотеке Курска начала работать выставка «Славянские мотивы».
Организатор мероприятия - областной Дом народного творчества. В открытии приняли участие мастера декоративно-прикладного творчества Курска, обучающиеся школы №18, специалисты Курского областного Дома народного творчества и сотрудники библиотеки.
В экспозиции выставки предоставлено более 60 изделий, выполненных из лозы, глины, дерева, соломки, кожи, ткани и других материалов. Их авторами являются участники выставки-ярмарки «Город мастеров» XVII и XVIII межрегиональной универсальной оптово-розничной Курской Коренской ярмарки.
Выставка будет работать до 21 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU