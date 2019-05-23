Курский студент победил во всероссийском конкурсе

СЕГОДНЯ 08:19 2019-05-23T08:19:49+03:00

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Студент курского вуза стал победителем всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». Секерин Алексей, третьекурсник факультета физики, математики, информатики, со своим проектом «Интерактивный музей «Летопись Великой Отечественной 2.0» стал победителем всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия».

В 2019 году на конкурс было подано 34604 заявки по 19 профильным номинациям. Получить приглашение на участие в очном туре уже считается победой. Очная защита проектов состоялась на площадке Российской академии образования в рамках. Церемония награждения состоится 8 июня в рамках Петербургского международного экономического форума.

В рамках реализации проекта курянина Алексея Секерина предполагается создание информационно-аналитической системы «Летопись Великой Отечественной 2.0.», содержащей сведения об участниках и предметах, с ними связанных, хранящихся главным образом в общественных музеях при образовательных учреждениях Курской области. Наполнение системы будет производиться добровольцами музейных групп, сформированных на базе существующих отрядов музеев и комнат боевой славы.

Это не первый проект Алексея. В память об истории своей семьи студент-программист разработал компьютерную игру о курских партизанах. События в ней происходят с ноября 1941-го по сентябрь 1943-го года – до полного освобождения курской земли от фашистских оккупантов. В основе стратегии игры – архивные документы. Со временем игра была доработана до интерактивного учебного пособия «Партизаны: Освободители в тылу врага». Этот проект был отмечен дипломами на разных форумах и конкурсах, а также поддержан грантом по итогам участия курянина во всероссийском образовательном молодежном форуме "Территория смыслов". На средства гранта интерактивное учебное пособие вышло в свет, растиражировано и передано в образовательные организации.

ИСТОЧНИК KP.RU