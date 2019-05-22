По Курску проедет «Трамвай-книгочей»

СЕГОДНЯ 16:37 2019-05-22T16:37:05+03:00

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24 мая в 11.00 стартует очередной сезон проекта «Трамвай-книгочей». Он приурочен ко Дню славянской письменности и культуры. Пассажиры услышат увлекательный рассказ об истории праздника, о первоучителях славянских народов – святых Кирилле и Мефодии, познакомятся с историей создания славянской азбуки.

Салон трамвая украсят яркими информационными плакатами, а в старинном сундучке разместятся свитки с пословицами и цитатами о русском языке, письменности, учении. Курские поэты на протяжении всего маршрута будут читать свои произведения.

По традиции в «Трамвае-книгочее» будет выбран «счастливый пассажир»: первый, вошедший на остановке «Ул. Народная», получит подарок от организаторов. Стартует «Трамвай-книгочей» с площади Дзержинского, далее - по маршруту № 3.

ИСТОЧНИК KP.RU