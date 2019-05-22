2019-05-22T14:47:57+03:00
Происшествия

В Курске продавали просроченный алкоголь

Нарушения обнаружили в двух магазинах
Ольга ДАНИЛОВА
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Предпринимателям грозит штрафПредпринимателям грозит штрафФото: Из архива КП.
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В двух магазинах Железнодорожного округа Курска продавали алкоголь с истекшим сроком годности, сообщили в прокуратуре региона. Это создавало угрозу причинения вреда здоровью граждан. На некотором товаре не было ценников, отметили в ведомстве.

Прокуратура округа против продавцов и директора магазина вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ и по ст. 14.15 КоАП РФ.

Кроме того прокурор внес директору магазина и индивидуальному предпринимателю представления, в которых потребовал устранить нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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