В Курске продавали просроченный алкоголь

СЕГОДНЯ 14:47 2019-05-22T14:47:57+03:00

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В двух магазинах Железнодорожного округа Курска продавали алкоголь с истекшим сроком годности, сообщили в прокуратуре региона. Это создавало угрозу причинения вреда здоровью граждан. На некотором товаре не было ценников, отметили в ведомстве.

Прокуратура округа против продавцов и директора магазина вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ и по ст. 14.15 КоАП РФ.

Кроме того прокурор внес директору магазина и индивидуальному предпринимателю представления, в которых потребовал устранить нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU