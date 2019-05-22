В Курске продавали просроченный алкоголь
Нарушения обнаружили в двух магазинах
Предпринимателям грозит штрафФото: Из архива КП.
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В двух магазинах Железнодорожного округа Курска продавали алкоголь с истекшим сроком годности, сообщили в прокуратуре региона. Это создавало угрозу причинения вреда здоровью граждан. На некотором товаре не было ценников, отметили в ведомстве.
Прокуратура округа против продавцов и директора магазина вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ и по ст. 14.15 КоАП РФ.
Кроме того прокурор внес директору магазина и индивидуальному предпринимателю представления, в которых потребовал устранить нарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU