МЧС не смогло спасти пса, на помощь пришли волонтеры: собаку вызволили из бетонного плена
Животное застряло между плитами
Спасатели не смогли вызволить собакуФото: СОЦСЕТИ
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21 мая курские волонтеры осуществили совместную операцию по спасению пса. Животное застряло в бетонных блоках теплотрассы. "МЧС не нашли возможности для безболезненного освобождения животного из бетонного плена", - пишут волонтеры в соцсети. Тогда помощь пришли добровольцы.
На помощь пришли волонтерыФото: СОЦСЕТИ
Пес осмотрен в ветклинике, он немного обезвожен и находится в стрессе, так как сутки просидел в заточении, в остальном с ним все в порядке, говорят добровольные спасатели. Среди них - волонтер Эдуард Ефанов.
ИСТОЧНИК KP.RU