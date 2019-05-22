МЧС не смогло спасти пса, на помощь пришли волонтеры: собаку вызволили из бетонного плена

СЕГОДНЯ 14:28 2019-05-22T14:31:19+03:00

Изменить размер текста: A A

21 мая курские волонтеры осуществили совместную операцию по спасению пса. Животное застряло в бетонных блоках теплотрассы. "МЧС не нашли возможности для безболезненного освобождения животного из бетонного плена", - пишут волонтеры в соцсети. Тогда помощь пришли добровольцы.

На помощь пришли волонтерыФото: СОЦСЕТИ

Пес осмотрен в ветклинике, он немного обезвожен и находится в стрессе, так как сутки просидел в заточении, в остальном с ним все в порядке, говорят добровольные спасатели. Среди них - волонтер Эдуард Ефанов.

ИСТОЧНИК KP.RU