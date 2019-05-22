2019-05-22T14:32:45+03:00
Происшествия

В Курске на Бочарова прорвало теплосеть

28 домов остались без горячей воды
Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске на Бочарова прорвало теплосеть.Видео: Автокадр_46

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Фото: Автокадр_46 Фото: Соцсети

Фото: Автокадр_46Фото: Соцсети

Сегодня в Курске днем на Бочарова прорвало теплосеть. По улице в сторону Красной Армии потекла горячая река. В «Квадре» пояснили, что произошло повреждение ветхого участка тепломагистрали в районе перекрестка улиц Дзержинского и Бочарова.

28 домов и несколько соцобъектов по улицам Чернышевского, Павлуновского, Чехова, Дзержинского и Ломоносова отключили от горячего водоснабжения. Рабочие уже локализовали поврежденный трубопровод и уже приступили к откачке сетевой воды.

— Так как участок сети большого диаметра, этот процесс может занять длительное время. Та горячая вода, которая с улицы Бочарова стекла на улицу Красной Армии, на целостность дорожного полотна не повлияет, - сказал управляющий директор Курского филиала «Квадры» Александр Воронин.

«Квадра» приносит потребителям извинения и просит с пониманием отнестись ко временным неудобствам - такой ремонт потребует времени. Планируется, что вода будет откачена к ночи, и энергетики смогут приступить к замене ветхого участка сети.

Оперативнее всего, как и обычно, отреагировали пользователи соцсетей. Кто-то сказал, что в Курске забил геотермальный источник, а другие позвали курян купаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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