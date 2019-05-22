2019-05-22T12:58:23+03:00
Происшествия

С начала года от клещей пострадали 829 курян

Почти треть из них - дети
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Курян просят соблюдать меры безопасности на природеКурян просят соблюдать меры безопасности на природеФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

К медикам Курской области с начала года по поводу присасывания клещей обратилось 829 жителей, в том числе 296 детей.

Из общего числа исследованных клещей 12,14% оказались носителями возбудителя болезни Лайма (ИКБ). На сегодняшний день обработано 193,91 гектар. Идет контроль качества и эффективности акарицидных обработок.

С 1 по 15 мая Управлением Роспотребнадзора по Курской области организована работа «горячей линии» по вопросам профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами. Во время проведения «горячей линии» специалисты отдела эпидемиологического надзора и территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Курской области, а также ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» дали консультации по 247 обращениям, поступившим от жителей региона.

Управление Роспотребнадзора по Курской области напоминает, что одним из важнейших способов профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами, остается индивидуальная защита, в том числе соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, ношение защитной одежды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курске открылась выставка «Славянские мотивы»
По Курску проедет «Трамвай-книгочей»
В Администрации Курской области произошли кадровые изменения
В Курске случайный знакомый украл у женщины телефон и украшения
На Курскую область надвигается непогода
В Курске продавали просроченный алкоголь
МЧС не смогло спасти пса, на помощь пришли волонтеры: собаку вызволили из бетонного плена
В Курске на Бочарова прорвало теплосеть
Жители Сеймского округа Курска жалуются на едкий дым с предприятия
Курянин сломал нос полицейскому и попал в колонию
В Курске на улице Братской загорелся дом
В Курске пройдет праздник хорового пения
23 мая в Курске отключат воду
Малоимущие куряне получат компенсацию за покупку цифровой приставки
На гала-концерт "Соловьиной трели" в Курске можно будет пройти бесплатно
В Курске пройдет ярмарка вакансий для школьников
В Курской области проверяют пляжи
В курской мэрии откроется выставка рисунка
В Курской области в огне погибли два человека
В Курской области ЕГЭ будут сдавать около пяти тысяч выпускников
В Курскую область не пустили турецкие абрикосы
25 мая в Курске пройдет Велодень
И.о. главы Курска назначен Николай Цыбин
Роман Старовойт встретился с депутатами курского горсобрания