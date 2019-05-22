С начала года от клещей пострадали 829 курян

СЕГОДНЯ 12:58 2019-05-22T12:58:23+03:00

Почти треть из них - дети

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К медикам Курской области с начала года по поводу присасывания клещей обратилось 829 жителей, в том числе 296 детей.

Из общего числа исследованных клещей 12,14% оказались носителями возбудителя болезни Лайма (ИКБ). На сегодняшний день обработано 193,91 гектар. Идет контроль качества и эффективности акарицидных обработок.

С 1 по 15 мая Управлением Роспотребнадзора по Курской области организована работа «горячей линии» по вопросам профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами. Во время проведения «горячей линии» специалисты отдела эпидемиологического надзора и территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Курской области, а также ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» дали консультации по 247 обращениям, поступившим от жителей региона.

Управление Роспотребнадзора по Курской области напоминает, что одним из важнейших способов профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами, остается индивидуальная защита, в том числе соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, ношение защитной одежды.

ИСТОЧНИК KP.RU