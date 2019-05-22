В Курске на улице Братской загорелся дом

СЕГОДНЯ 12:53 2019-05-22T12:53:10+03:00

Огонь повредил кровлю, а одной из комнат закоптились стены и потолок Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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22 мая примерно в половине десятого утра в Курске на улице Братской загорелся жилой дом. На место происшествия выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 16 города Курска, сотрудники полиции, скорая помощь и работники электросетей.

Возгорание локализовали в 09:42, ликвидировали в 09:45. Огонь повредил кровлю, в одной из комнат закоптились стены и потолок.

К ликвидации пожара принимали участие 16 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС пять человек две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU