В Курске на улице Братской загорелся дом
Огонь повредил кровлю
Огонь повредил кровлю, а одной из комнат закоптились стены и потолокФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:
22 мая примерно в половине десятого утра в Курске на улице Братской загорелся жилой дом. На место происшествия выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 16 города Курска, сотрудники полиции, скорая помощь и работники электросетей.
Возгорание локализовали в 09:42, ликвидировали в 09:45. Огонь повредил кровлю, в одной из комнат закоптились стены и потолок.
К ликвидации пожара принимали участие 16 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС пять человек две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU