В Курске пройдет праздник хорового пения

СЕГОДНЯ 12:11 2019-05-22T12:11:20+03:00

На праздник приглашаются все желающие

Он состоится 24 мая на Театральной площади

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24 мая, в День славянской письменности и культуры в Курске на Театральной площади состоится праздник хорового пения.

С 13.00 до 14.00 здесь выступит сводный хоровой коллектив, который соберет свыше 500 участников хоровых коллективов от учащихся детских школ искусств до профессиональных хоровых коллективов нашей области.

В 14.00 его продолжит областной хоровой фестиваль. В нем примут участие коллективы академической и народной направленности из районов Курской области. Данное мероприятие пройдет во всех субъектах Российской Федерации

ИСТОЧНИК KP.RU