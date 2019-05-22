23 мая в Курске отключат воду
Без холодного водоснабжения останутся несколько улиц
Жителей просят сделать необходимый запас водыФото: Из архива "КП"
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23 мая, в четверг, с 8.00 до 17.00 часов будет прекращена подача холодной воды на ул.Студенческую, пр.Дружбы (все нечетные номера домов; четные номера – от № 2 до № 16), ул.Орловскую, пр.Сергеева, пр.Энтузиастов (нечетные номера домов); пр.Хрущева (№14,16), ул.Веспремскую, ул.50 лет Октября,96,96а,96б, 110.
Отключение связано с производством неотложных ремонтно-профилактических работ, - сообщили в «Курскводоканале». Жителей вышеназванных улиц просят сделать необходимый запас воды.
Справки по телефону 70-06-14.
ИСТОЧНИК KP.RU