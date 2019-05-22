Малоимущие куряне получат компенсацию за покупку цифровой приставки
Курская область полностью перейдет на цифровое вещание 14 октября 2019 года. Новый тип сигнала устаревшая модель телевизора сможет принимать с помощью цифровой приставки и антенны. В регионе малоимущие семьи и одинокие куряне, у которых доход не превышает размера прожиточного минимума, с 1 мая по 30 ноября смогут получить компенсацию за приобретенную цифровую приставку в размере не более 1000 рублей, сообщили в администрации региона.
За оформлением выплаты необходимо обратиться в территориальный отдел Центра социальных выплат по месту жительства и представить следующие документы:
-заявление;
-паспорт;
- справка о признании малоимущими;
-документы, подтверждающие понесенные расходы заявителя, связанные с
приобретением оборудования в период с 1 мая по 30 ноября (кассовый и товарный чеки).
Заявление о предоставлении компенсации подается до 15 декабря 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU