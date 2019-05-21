На гала-концерт "Соловьиной трели" в Курске можно будет пройти бесплатно

СЕГОДНЯ 16:50 2019-05-21T16:50:36+03:00

Ежегодно фестиваль посещают до 10 тысяч участников и гостей

Изменить размер текста: A A

С 31 мая по 2 июня на берегу реки Сейм в урочище Рахоль Курчатовского района пройдет XXXII Международный фестиваль авторской песни «Соловьиная трель – 2019».

Фестиваль авторской песни «Соловьиная трель» проводится в Курской области с 1988 года, он проходит в форме туристического слета. Ежегодно фестиваль посещают до 10 тысяч участников и гостей не только из России, но и Украины, Белоруссии, Чехии, Польши, США. Организаторами мероприятия выступают, в том числе администрации Курской области, городов Курск и Курчатов.

Гала-концерт фестиваля состоится 2 июня в 16:00 во Дворце пионеров и школьников (г. Курск, ул. Ленина, 43). Вход - по бесплатным пригласительным билетам. Заказать билеты можно по телефону: +7 915 515-11-11 или оставить заявку на - trelfest@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU