2019-05-21T16:01:30+03:00
Деловой Курск

В Курске пройдет ярмарка вакансий для школьников

Здесь можно будет найти работу на лето
Ольга ДАНИЛОВА
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Курские школьники смогут подработать на каникулахКурские школьники смогут подработать на каникулахФото: Светлана ВОЛКОВА
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Центр занятости населения города Курска и Курского района проведет ярмарку вакансий для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Здесь подростки смогут найти вакансии дял работы в свободное от учебы время и на период летних каникул.

На таких мероприятиях школьники имеют возможность встретиться с работодателями, получить информацию о профессиях, востребованных сегодня на рынке труда, проконсультироваться со специалистами службы занятости о правилах регистрации для дальнейшего трудоустройства на временные рабочие места, сообщили в администрации региона.

Ярмарка пройдет 23 мая в 12.30 в Курском электромеханическом техникуме (Курск, ул. Союзная, 67/1).

ИСТОЧНИК KP.RU

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