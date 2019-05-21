В Курске пройдет ярмарка вакансий для школьников

СЕГОДНЯ 16:01 2019-05-21T16:01:30+03:00

Здесь можно будет найти работу на лето

Изменить размер текста: A A

Центр занятости населения города Курска и Курского района проведет ярмарку вакансий для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Здесь подростки смогут найти вакансии дял работы в свободное от учебы время и на период летних каникул.

На таких мероприятиях школьники имеют возможность встретиться с работодателями, получить информацию о профессиях, востребованных сегодня на рынке труда, проконсультироваться со специалистами службы занятости о правилах регистрации для дальнейшего трудоустройства на временные рабочие места, сообщили в администрации региона.

Ярмарка пройдет 23 мая в 12.30 в Курском электромеханическом техникуме (Курск, ул. Союзная, 67/1).

ИСТОЧНИК KP.RU