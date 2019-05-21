В Курской области проверяют пляжи

СЕГОДНЯ 16:00 2019-05-21T16:05:09+03:00

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На водоемах Курской области в этом году планируется открыть порядка 50 официальных пляжей. Однако заявки от муниципалитетов еще поступают, этот список будет увеличиваться.

С 13 мая инспекторы ГИМС ГУ МЧС ежедневно выезжают в города и районы региона для проверок готовности официальных пляжей, к которым предъявляются определенные требования. Дно водоема должно быть обследовано водолазами. Спасатели должны пройти обучение, иметь спасательное снаряжение, а также аптечку для оказания первой медицинской помощи.

Безопасная зона акватории обозначается буйковыми ограждениями, с выделением места для отдыха и купания детей. На пляже должны быть установлены информационные стенды с размещением информации о графике работы пляжа, правилах поведения на водоеме и рекомендациях по оказанию первой помощи.

Восемь пляжей уже прошли проверку. Завершится работа по приемке пляжей 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU