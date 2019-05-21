В Курской области проверяют пляжи
На водоемах Курской области в этом году планируется открыть порядка 50 официальных пляжей. Однако заявки от муниципалитетов еще поступают, этот список будет увеличиваться.
С 13 мая инспекторы ГИМС ГУ МЧС ежедневно выезжают в города и районы региона для проверок готовности официальных пляжей, к которым предъявляются определенные требования. Дно водоема должно быть обследовано водолазами. Спасатели должны пройти обучение, иметь спасательное снаряжение, а также аптечку для оказания первой медицинской помощи.
Безопасная зона акватории обозначается буйковыми ограждениями, с выделением места для отдыха и купания детей. На пляже должны быть установлены информационные стенды с размещением информации о графике работы пляжа, правилах поведения на водоеме и рекомендациях по оказанию первой помощи.
Восемь пляжей уже прошли проверку. Завершится работа по приемке пляжей 31 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU