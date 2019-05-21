В курской мэрии откроется выставка рисунка
Свои работы представят юные художники
На выставке представят работы в разных техникахФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:
22 мая в 15.00 в фойе администрации города Курска (ул. Ленина, 1) состоится открытие выставки детских рисунков, организованной по итогам городского конкурса детского творчества «Мой Дейнека».
В конкурсе приняли участие около 150 детей в возрасте от 5 до 14 лет. Учащиеся детских художественных школ города, школ искусств, общеобразовательных городских школ и учебных заведений дополнительного образования представили на конкурс работы, выполненные в различных техниках: гуашь, акварель, коллаж, граттаж, фломастеры, гелиевые ручки, имитация витража.
ИСТОЧНИК KP.RU