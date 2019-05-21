В курской мэрии откроется выставка рисунка

СЕГОДНЯ 15:22 2019-05-21T15:22:54+03:00

На выставке представят работы в разных техниках Фото: Светлана ВОЛКОВА

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22 мая в 15.00 в фойе администрации города Курска (ул. Ленина, 1) состоится открытие выставки детских рисунков, организованной по итогам городского конкурса детского творчества «Мой Дейнека».

В конкурсе приняли участие около 150 детей в возрасте от 5 до 14 лет. Учащиеся детских художественных школ города, школ искусств, общеобразовательных городских школ и учебных заведений дополнительного образования представили на конкурс работы, выполненные в различных техниках: гуашь, акварель, коллаж, граттаж, фломастеры, гелиевые ручки, имитация витража.

ИСТОЧНИК KP.RU