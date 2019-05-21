В Курской области в огне погибли два человека
Ночью 21 мая в Курской области произошло два пожара, унесших человеческие жизни. Примерно в 01:37 жилой деревянный дом загорелся в деревне Озерово Золотухинского района. Огнеборцы справились с огнем в 02:10.
В результате пожара в доме сгорела и обрушились кровля, и потолочные перекрытия по всей площади, выгорело домашнее имущество, огонь уничтожил хозпостройки. Погибла 85-летняя хозяйка домовладения.
В 02:16 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании жилого дома в село Залесье Горшеченского района. Прибывшие на место ЧП огнеборцы потушили пожар в 02:49.
В результате пожара в жилом деревянном, обложенном кирпичом доме размером сгорела и обрушилась кровля, потолочные перекрытия, огонь уничтожил хозяйственные постройки. На пожаре погиб 53-летний мужчина.
Причина пожаров устанавливается, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU