2019-05-21T14:27:31+03:00
Происшествия

В Курской области в огне погибли два человека

Пожары произошли в Золотухинском и Горшеченском районах
Яна ШЕЛЕСТ
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Причина пожаров устанавливаетсяПричина пожаров устанавливаетсяФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Ночью 21 мая в Курской области произошло два пожара, унесших человеческие жизни. Примерно в 01:37 жилой деревянный дом загорелся в деревне Озерово Золотухинского района. Огнеборцы справились с огнем в 02:10.

В результате пожара в доме сгорела и обрушились кровля, и потолочные перекрытия по всей площади, выгорело домашнее имущество, огонь уничтожил хозпостройки. Погибла 85-летняя хозяйка домовладения.

В 02:16 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании жилого дома в село Залесье Горшеченского района. Прибывшие на место ЧП огнеборцы потушили пожар в 02:49.

В результате пожара в жилом деревянном, обложенном кирпичом доме размером сгорела и обрушилась кровля, потолочные перекрытия, огонь уничтожил хозяйственные постройки. На пожаре погиб 53-летний мужчина.

Причина пожаров устанавливается, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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