2019-05-21T13:55:17+03:00
Общество

В Курской области ЕГЭ будут сдавать около пяти тысяч выпускников

Для проведения экзаменов оборудованы 68 пунктов
Яна ШЕЛЕСТ
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Для проведения ЕГЭ оборудованы 68 пунктовДля проведения ЕГЭ оборудованы 68 пунктовФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курской области Единый государственный экзамен будут сдавать 4 833 одиннадцатиклассника. Для проведения ЕГЭ оборудованы 68 пунктов. Первый экзамен состоится в понедельник, 27 мая. Выпускникам предстоит сдать географию и литературу.

Девятиклассники начнут сдавать итоговые государственные экзамены с 24 мая. Для 10 254 школьников создано 127 пунктов приема экзаменов. 24 - 25 мая пройдут испытания по иностранным языкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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