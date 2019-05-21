2019-05-21T13:37:54+03:00
Общество

В Курскую область не пустили турецкие абрикосы

В них нашли средиземноморскую плодовую муху
Яна ШЕЛЕСТ
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Абрикосы отправили назад в ТурциюАбрикосы отправили назад в ТурциюФото: Яна ШЕЛЕСТ
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19 мая на государственной границе РФ, в международном автомобильном пункте пропуска «Крупец» Курской области сотрудники регионального Россельхознадзора в партии турецких абрикосов (19,9 т) обнаружили опасного вредителя - средиземноморскую плодовую муху.

Также специалисты установили несоответствие сведений об импортере в предоставленных документах, а также на упаковке. В целях недопущения распространения на территории России плодовой мухи ввозить зараженный груз запретили. Абрикосы отправили назад в Турцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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