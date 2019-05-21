25 мая в Курске пройдет Велодень
25 мая в Курске состоится «Велодень-2019». Он проходит в Курске уже в девятый раз. Организаторы обещают много изменений и приятных сюрпризов. Программа мероприятий:
11:00-11:30 Сбор участников по районам и выезд к месту общего сбора (ул. Александра Невского, 4);
12:00 Начало программы у Курского цирка;
12:30-14:30 Детская велогонка;
14:15 Инструктаж и построение участников на старт «Велопарада»;
14:30 Старт колонны от цирка;
14:30-15:00 «Велопарад» по центральным улицам города;
15:00-15:45 Движение в район деревни Сахаровка;
16:00-20:00 Конкурсы, соревнования;
20:00-21:00 Выступление музыкальных коллективов;
21:00-23:00 Просмотр фильмов велосипедной тематики.
ИСТОЧНИК KP.RU