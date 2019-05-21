И.о. главы Курска назначен Николай Цыбин

СЕГОДНЯ 12:38 2019-05-21T12:38:57+03:00

Николай Цыбин вернулся из Москвы в Курск, где его ждала головокружительная карьера Фото: предоставлено пресс-службой

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Карьеру молодого чиновника Николая Цыбина в родном Курске можно без преувеличения назвать головокружительной. 21 мая Курское Городское собрание утвердило его кандидатуру на должность исполняющего обязанности главы Курска.

А вообще в мэрию Курска Николай Алексеевич "вошел" всего меньше двух месяцев назад.

Решением того же Курского городского Собрания от 2.04.2019 года № 106-6-ОС «О кандидатуре на должность заместителя главы Администрации города Курска» он был назначен заместителем главы Администрации города Курска по архитектурно-строительному блоку.

Цыбин - уроженец Курской области. С 2002 по 2012 годы работал на разных должностях в комитете ЖКХ Курска и в городской инспекции по ЖКХ и благоустройству, затем перебрался в столицу. В Курск вернулся с должности заместителя директора государственного казенного учреждения Москвы «Развитие московского региона».

ИСТОЧНИК KP.RU