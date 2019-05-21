И.о. главы Курска назначен Николай Цыбин
Карьеру молодого чиновника Николая Цыбина в родном Курске можно без преувеличения назвать головокружительной. 21 мая Курское Городское собрание утвердило его кандидатуру на должность исполняющего обязанности главы Курска.
А вообще в мэрию Курска Николай Алексеевич "вошел" всего меньше двух месяцев назад.
Решением того же Курского городского Собрания от 2.04.2019 года № 106-6-ОС «О кандидатуре на должность заместителя главы Администрации города Курска» он был назначен заместителем главы Администрации города Курска по архитектурно-строительному блоку.
Цыбин - уроженец Курской области. С 2002 по 2012 годы работал на разных должностях в комитете ЖКХ Курска и в городской инспекции по ЖКХ и благоустройству, затем перебрался в столицу. В Курск вернулся с должности заместителя директора государственного казенного учреждения Москвы «Развитие московского региона».
ИСТОЧНИК KP.RU