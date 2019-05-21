Роман Старовойт встретился с депутатами курского горсобрания

СЕГОДНЯ 12:24 2019-05-21T12:24:44+03:00

Глава региона предложил работать в одной команде

Изменить размер текста: A A

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт встретился с депутатами Курского городского Собрания. Глава региона и представители законодательной власти обсудили насущные для областного центра вопросы и определи план действий на будущее.

Роман Старовойт подчеркнул, что исполнительной и законодательной власти необходимо работать в одной команде.

«Настало время нам отбросить все давние обиды, какие-то споры, политические мотивы. Мы должны объединиться, организовать один большой дружный коллектив, в котором каждый выполняет свою работу, направленную на достижение одной цели - сделать жизнь курян лучше», - сказал глава региона.

Роман Старовойт призвал объединить усилия в восстановлении историко-культурного облика Курска. Слаженной работы также потребует ремонт дорог, создание спортивной инфраструктуры и градостроительная политика.

Также обравшиеся обсудили вопросы наполнения муниципальной казны. Ее требуется увеличить минимум в два раза.

«Бюджет надо не накачать деньгами из областного центра, а именно увеличить за счет резервов», - подчеркнул глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU