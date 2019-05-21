2019-05-21T12:24:44+03:00
Политика

Роман Старовойт встретился с депутатами курского горсобрания

Глава региона предложил работать в одной команде
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Роман Старовойт призвал объединить усилия в восстановлении историко-культурного облика КурскаРоман Старовойт призвал объединить усилия в восстановлении историко-культурного облика Курска
Изменить размер текста:

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт встретился с депутатами Курского городского Собрания. Глава региона и представители законодательной власти обсудили насущные для областного центра вопросы и определи план действий на будущее.

Роман Старовойт подчеркнул, что исполнительной и законодательной власти необходимо работать в одной команде.

«Настало время нам отбросить все давние обиды, какие-то споры, политические мотивы. Мы должны объединиться, организовать один большой дружный коллектив, в котором каждый выполняет свою работу, направленную на достижение одной цели - сделать жизнь курян лучше», - сказал глава региона.

Роман Старовойт призвал объединить усилия в восстановлении историко-культурного облика Курска. Слаженной работы также потребует ремонт дорог, создание спортивной инфраструктуры и градостроительная политика.

Также обравшиеся обсудили вопросы наполнения муниципальной казны. Ее требуется увеличить минимум в два раза.

«Бюджет надо не накачать деньгами из областного центра, а именно увеличить за счет резервов», - подчеркнул глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
И.о. главы Курска назначен Николай Цыбин
В Курске начались дорожные работы
Сбербанк запускает акцию с повышенным начислением бонусов СПАСИБО по кредитным картам
В Курской области прошел экологический квест
Роман Старовойт подписал проект закона «О детях войны в Курской области»
Под Курском сгорели два дома
Под Курском нашли мины времен Великой Отечественной
На железнодорожном вокзале Курска пройдут учения
В Курске пройдет Всероссийский фестиваль театральных мастерских
В Курской области инвалид по онкологии требует лекарств через суд
Курская рапиристка стала лучшей а турнире серии Гран-при
21 мая куряне смогут измерить давление и узнать свой вес
В Курске откроется выставка работ Дейнеки
Житель Курской области обнаружил в своем доме тайники с наркотиками
В усадьбе Фета состоялся концерт
Под Курском прошла "Соловьиная ночь"
В Курске начался отлов собак
Школу олимпийского резерва в Курске приведут в порядок
Молодая мама из Курска борется за звание "Улыбка Вселенная 2020"
Курский пенсионер перевел липовому внуку 45 тысяч
В Курской области в ДТП пострадали 50 детей