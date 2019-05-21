2019-05-21T11:46:42+03:00
Общество

В Курске начались дорожные работы

На Энгельса наблюдается скопление техники и рабочих
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Автомобилистов просят скорректировать свои маршрутыАвтомобилистов просят скорректировать свои маршрутыФото: Соцсети
Изменить размер текста:

В Курске начались дорожные работы. На улице Энгельса наблюдается скопление техники и рабочих. Сейчас демонтируют старый асфальт, движение транспорта существенно замедляется. Автомобилистов просят скорректировать свои маршруты и по возможности избегать проблемного участка, или передвигаться по городу на общественном транспорте.

Напоминаем, 2019-й объявлен в Курской области Годом дорог. Объемы работ по реконструкции автомагистралей предстоят внушительные. Только в областном центре по проекту «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано 32 улицы, общей протяженностью более 52 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
И.о. главы Курска назначен Николай Цыбин
Роман Старовойт встретился с депутатами курского горсобрания
Сбербанк запускает акцию с повышенным начислением бонусов СПАСИБО по кредитным картам
В Курской области прошел экологический квест
Роман Старовойт подписал проект закона «О детях войны в Курской области»
Под Курском сгорели два дома
Под Курском нашли мины времен Великой Отечественной
На железнодорожном вокзале Курска пройдут учения
В Курске пройдет Всероссийский фестиваль театральных мастерских
В Курской области инвалид по онкологии требует лекарств через суд
Курская рапиристка стала лучшей а турнире серии Гран-при
21 мая куряне смогут измерить давление и узнать свой вес
В Курске откроется выставка работ Дейнеки
Житель Курской области обнаружил в своем доме тайники с наркотиками
В усадьбе Фета состоялся концерт
Под Курском прошла "Соловьиная ночь"
В Курске начался отлов собак
Школу олимпийского резерва в Курске приведут в порядок
Молодая мама из Курска борется за звание "Улыбка Вселенная 2020"
Курский пенсионер перевел липовому внуку 45 тысяч
В Курской области в ДТП пострадали 50 детей