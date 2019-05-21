СЕГОДНЯ 11:44 2019-05-21T11:46:42+03:00

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В Курске начались дорожные работы. На улице Энгельса наблюдается скопление техники и рабочих. Сейчас демонтируют старый асфальт, движение транспорта существенно замедляется. Автомобилистов просят скорректировать свои маршруты и по возможности избегать проблемного участка, или передвигаться по городу на общественном транспорте.

Напоминаем, 2019-й объявлен в Курской области Годом дорог. Объемы работ по реконструкции автомагистралей предстоят внушительные. Только в областном центре по проекту «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано 32 улицы, общей протяженностью более 52 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU